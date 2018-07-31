В Казани из-за смерти лебедя у озера отменили мероприятия

В Казани накануне из-за смерти лебедя у озера Нижний Кабан была выключена музыка, а развлекательные мероприятия отменены, об этом сообщили в Дирекции парков и скверов.
- Государственный комитет Республики Татарстан по биологическим ресурсам проведет экспертизу для установления причины смерти, а также его пола и возраста. Известно, что этот лебедь — не тот, который недавно дал потомство на Среднем Кабане, - отметили в Дирекции.
Напомним, о смерти лебедя первыми сообщили пользователи соцсетей.
#Repost @kabanlake ・・・ Сегодня вечером у озера Нижний Кабан выключена музыка и не проходит развлекательных мероприятий. Печальные новости от соседей: на озере Средний Кабан (за территорией Зоопарка, недалеко от Центра гребных видов спорта) умер белый лебедь. Государственный комитет Республики Татарстан по биологическим ресурсам проведет экспертизу для установления причины смерти, а также его пола и возраста. Известно, что этот лебедь — не тот, который недавно дал потомство на Среднем Кабане. Та пара, которая жила у Татарской усадьбы и уплыла давать потомство на Средний Кабан — жива и здорова, это они на видео.