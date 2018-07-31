В Казани из-за смерти лебедя у озера отменили мероприятия

В Казани накануне из-за смерти лебедя у озера Нижний Кабан была выключена музыка, а развлекательные мероприятия отменены, об этом сообщили в Дирекции парков и скверов.

- Государственный комитет Республики Татарстан по биологическим ресурсам проведет экспертизу для установления причины смерти, а также его пола и возраста. Известно, что этот лебедь — не тот, который недавно дал потомство на Среднем Кабане, - отметили в Дирекции.

Напомним, о смерти лебедя первыми сообщили пользователи соцсетей.