В Татарстане воспитательница ударила ребенка: его доставили в больницу

В Набережных Челнах воспитательница одного из детских садов, который расположен в 53 комплексе автограда, ударила 5-летнего ребенка.

После того, как родители забрали ребенка, он пожаловался на боли в голове. Мальчика доставили в больницу.

- Мама пришла за ребенком около 18.00. Мальчик ей рассказал, что его ударила воспитательница, он упал и ударился головой о полку с книгами, - рассказала заведующая детского сада Гульнара Давлетшина, пишут progorodchelny.ru со ссылкой на «Челнинские известия».

50-летняя же воспитательница отрицает факт данного инцидента. И после этого случая решила написать заявление об увольнении по собственному желанию.