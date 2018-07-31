В Казани студента отчислили из-за того, что он вышел через запасной противопожарный выход

В Казанском медуниверситете отчислили студента второго курса, который вышел из вуза через запасной противопожарный вход, он обратился в суд. Об этом сообщается на сайте суда.

В апреле 2018 года студента отчислили из вуза с формулировкой "за нарушение дисциплины", он, не согласившись с этим, обратился в суд, попросив его признать отчисление незаконным, так как наказание не соответствует проступку.

- В соответствии с Правилами внутреннего распорядка ВУЗа, утвержденными ректором, обучающиеся обязаны выполнять требования Устава учебного заведения, Правил, кодекса этики обучающихся, в том числе, обучающимся запрещается нарушать правила пропускного режима.... Суд пришел к выводу о несоразмерности выбранного ВУЗом дисциплинарного взыскания в виде отчисления из числа студентов тяжести допущенного истцом нарушения дисциплины, - сообщили в суде.

Приказ об отчислении студента признан незаконным, и он был восстановлен в числе студентов.