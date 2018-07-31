В Казани разгромили обновленный парк «Калейдоскоп»

Дирекция парков ищет желающих помочь в востановлении

В казанском парке "Калейдоскоп" на улице Сыртлановой неизвестные устроили погром, сломав деревянные фигуры медведя и льва. Об этом сообщили в Дирекции парков и скверов Казани.

- Если среди вас или ваших знакомых есть творческие люди с желанием помочь парку и восстановить скульптуры, напишите нам, - отметили в Дирекции.

Публикация от Парки и скверы Казани (@park.kzn) 31 Июл 2018 в 8:44 PDT

Напомним, ранее ProKazan.ru сообщал, что в Бугульме в обновленном парке у водоема по улице Гашека двое 18-летних парней устроили разгром - повредили скамейки и сломали освещение. Полицейские задержали подозреваемых.