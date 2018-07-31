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В Казани разгромили обновленный парк «Калейдоскоп»

В Казани разгромили обновленный парк "Калейдоскоп"
16+
Фото: https://www.instagram.com/park.kzn/
Дирекция парков ищет желающих помочь в востановлении

В казанском парке "Калейдоскоп" на улице Сыртлановой неизвестные устроили погром, сломав деревянные фигуры медведя и льва. Об этом сообщили в Дирекции парков и скверов Казани.

-  Если среди вас или ваших знакомых есть творческие люди с желанием помочь парку и восстановить скульптуры, напишите нам, - отметили в Дирекции.

Напомним, ранее ProKazan.ru сообщал, что в Бугульме в обновленном парке у водоема по улице Гашека двое 18-летних парней устроили разгром - повредили скамейки и сломали освещение. Полицейские задержали подозреваемых.

N. Vildanov, 01.08.2018, 09:50
Тэги: Происшествия
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Комментарии

Нечто01 августа 2018, 10:02
Да зачем строите парки для людей? Народ же быдло, все сломают, вырвут, обгадят. Пусть будет некрасиво, чем наоборот. Свиньи а не люди, красоту для людей делают, а другим надо сломать
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3
26
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Горожанин01 августа 2018, 10:06
В ответ на комментарий пользователя
Позор урысам. В гостях не умеют вести себя прилично>-(
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Иди пи-дуй к вахабитам нам татары дружелюбный народ!
6
12
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Стас01 августа 2018, 10:12
Все творческие умельцы в думе фигурно бавло рубят. Обращайтесь к ним!
1
9
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Горожанин01 августа 2018, 10:14
В ответ на комментарий пользователя
Позор урысам. В гостях не умеют вести себя прилично>-(
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Карбэз сузларын ! Койбэз урала бук у укуяундэ ! Бэр сэз корга-горгаз . Жирегендэ щемреле дур коянды !!!
5
2
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Горожанин01 августа 2018, 10:17
В ответ на комментарий пользователя
Позор урысам. В гостях не умеют вести себя прилично>-(
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Ага . А высшая раса - ваша - какает незабудками ....
3
8
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Горожанин01 августа 2018, 10:19
Свинство, но и фигурки так себе
4
2
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Горожанин01 августа 2018, 10:20
Нужно камеры ставить в парках, чтобы находить таких уродов и прилюдно стыдить, 20 ударов плетью по заднице на Баумана и возмещение ущерба
0
12
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Бурда01 августа 2018, 10:21
Добровольцы сейчас сделают,а государство заберёт денег себе
2
6
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Горожанин01 августа 2018, 10:22
а почему там видеокамер не было? на долбаную казань арена до трусов раздевают
1
10
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Иван01 августа 2018, 10:52
В ответ на комментарий пользователя
Карбэз сузларын ! Койбэз урала бук у укуяундэ ! Бэр сэз корга-горгаз . Жирегендэ щемреле дур коянды !!!
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Что там написал в конце про Жириновского то ?
0
1
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Иван01 августа 2018, 10:54
В ответ на комментарий пользователя
Нужно камеры ставить в парках, чтобы находить таких уродов и прилюдно стыдить, 20 ударов плетью по заднице на Баумана и возмещение ущерба
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Не , лучше их вместе с родителями на Дальневосточный гектар
0
0
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Горожанин01 августа 2018, 10:56
В ответ на комментарий пользователя
Добровольцы сейчас сделают,а государство заберёт денег себе
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Это золотой принцип отечественного автопрома, передок от одной машины, задок от другой, получается убожество.
0
0
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Горожанин01 августа 2018, 10:56
В ответ на комментарий пользователя
Нужно камеры ставить в парках, чтобы находить таких уродов и прилюдно стыдить, 20 ударов плетью по заднице на Баумана и возмещение ущерба
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Точно , камеры ставить . Ловить этих уродов и в этих камерах закрывать .Пусть люди, которые гуляют в парках видят , что за чмошники уродуют красоту.
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3
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Горожанин01 августа 2018, 10:57
Все скульптуры надо делать из железобетона или из стали, по-другому никак - всё, что из дерева, типа, скамейки, скульптурки, быдло казанское рушит не глядя...
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Горожанин01 августа 2018, 11:17
в калейдоскопе есть камеры.
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Горожанин01 августа 2018, 11:19
В ответ на комментарий пользователя
в калейдоскопе есть камеры.
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класс, значит есть шанс найти уродов
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Кэп Ощевидность01 августа 2018, 11:23
Лучше бы голодных бомжей накормили на те деньги, что тратятся на то, что сразу же сломают! Конечно, дерево и само могло треснуть, но значит надо делать из такого материала, что скорее рука ломающего треснет!
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Горожанин01 августа 2018, 11:24
В ответ на комментарий пользователя
Точно , камеры ставить . Ловить этих уродов и в этих камерах закрывать .Пусть люди, которые гуляют в парках видят , что за чмошники уродуют красоту.
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А ты эстет. Очень хорошая мысль, Считай и скульптуры не нужны и даже деревья. Изящное решение, в тренде.
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Горожанин01 августа 2018, 11:40
В ответ на комментарий пользователя
Да зачем строите парки для людей? Народ же быдло, все сломают, вырвут, обгадят. Пусть будет некрасиво, чем наоборот. Свиньи а не люди, красоту для людей делают, а другим надо сломать
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Если народ быдло, то это явный признак глубокого кризиса системы.
0
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Горожанин01 августа 2018, 12:04
Что двигает этими кретинами? Подойти и пнуть скульптуру. И что дальше? Самовозвышение что ли?
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