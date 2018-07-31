Казанцы почтили память трех российских журналистов, убитых в Африке

У здания "Татмедиа" появился своеобразный мемориал

В Казани почтили память российских журналистов, погибших в Африке, об этом сообщил корреспондент ProKazan.ru. Импровизированный мемориал появился около памятника погибшим журналистам и полиграфистам рядом со зданием "Татмедиа".

Журналист Орхан Джемаль, режиссер-документалист Александр Расторгуев и оператор Кирилл Радченко, были найдены накануне застреленными в Центральноафриканской Республике. Тела россиян обнаружили около обстрелянной машины на дороге к северу от Сибута в префектуре Кемо.

По информации телеканала "Дождь", они ехали из столицы республики Банги в населенный пункт Бомбари. В ЦАР они занимались съемками документального фильма про частную военную компанию "Вагнер".