В Казани задержали полицейского за торговлю наркотиками, спецоперация Управления собственной безопасности и Управления наркоконтроля города прошла 2 дня назад. Об этом сообщает "Татар Информ".

Задержанный полицейский работает в полку патрульно-постовой службы, сейчас выясняется, как долго он торговал наркотиками.

В Следственном комитете решается вопрос о возбуждении уголовного дела.