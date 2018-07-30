В Татарстане оштрафовали директора школы, где массово отравились дети

В Татарстане суд вынес приговор по массовому отравлению детей в Казанбашской школе Арского района. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры РТ, бывшего директора школы и повара оштрафовали.

- Суд оштрафовал бывшего директора школы Айдара Сафиуллина на 70 тыс рублей, а повара — на 20 тыс рублей, - сообщили в ведомстве.

Напомним, ранее портал ProKazan.ru писал о том, что 10 и 11 февраля в Республиканскую инфекционную больницу были госпитализированы 36 учеников 1-9 классов и двое взрослых — все жители Арского района. У пострадавших диагностировали острую кишечную инфекцию. Следователи провели обыски в организации, которая поставляла продукты питания в школу. В ходе осмотра на территории были обнаружены следы уничтожения просроченной продукции.