«Много работаем, но плохо». Метшин прокомментировал рождаемость в семьях чиновников

Мэр Казани Ильсур Метшин накануне на совещании в мэрии, узнав о рождении третьего ребенка у главы Кировского и Московского районов Сергея Миронова, прокомментировал рождаемость у чиновников, заявив, что те "плохо работают" в этом направлении.

- Стоило мне уехать в отпуск ненадолго, а у него такое событие! Продолжаем работать в этом направлении, уважаемые коллеги. Все. Догоняйте меня, Андрея Николаевича, Дениса Геннадьевича... У нас есть у кого-то пятеро детей? Плохо работаем, коллеги! Плохо! Много работаем, но плохо. В этом направлении..., - весело заметил мэр.

Отметим, что у Метшина, главы Вахитовского и Приволжского районов Лобова и руководителя исполкома Калинкина по четверо детей.