В Челнах на набережной произошла драка со стрельбой: есть пострадавшие

В Челнах на набережной накануне днем произошла драка со стрельбой. Об этом стали сообщать очевидцы в соцсетях.

По словам очевидцев, все произошло недалеко от платного пляжа «Сандали» - там двое мужчин устроили драку со стрельбой. Как сообщили в пресс-службе УМВД по городу Набережные Челны, в результате конфликта пострадали оба, их доставили в больницу.

В настоящее время выясняются все подробности происшествия.