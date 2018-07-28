Казанец, угрожая сжечь волосы матери своей подруги, ограбил ее и сбежал

В Зеленодольском районе Татарстана в поселке Васильево 40-летний казанец, угрожая сжечь волосы у 82-летней матери своей сожительницы, ограбил ее, а после сбежал. Информацию о преступлении подтвердил источник ProKazan.ru.

По предварительным данным, подозреваемый вечером 25 июля в дачном домике поселка подошел к пенсионерке и начал угрожать ей.

- Под угрозой сожжения он забрал у нее сотовый телефон и 8 тысяч рублей, после чего скрылся. Возбуждено дело по статье "Разбой", - сообщили ProKazan.ru.

Ведется розыск подозреваемого.