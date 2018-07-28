В Казани начали расклеивать памятки по раздельному сбору мусора. Пока это не помогает

Эксперимент по раздельному сбору мусора стартует с 1 августа

В Авиастроительном районе Казани, где с 1 августа начнется эксперимент по раздельному сбору мусора, на многоквартирных домах начали клеить памятки для жителей для прививания навыков про раздельный сбор мусора. Об этом сообщил народный корреспондент портала Илья Ананьев.

Напомним, в этом районе на 109 контейнерных площадках было установлено 428 контейнеров с наклейками желтого и серого цвета для раздельного сбора коммунальных отходов.

Впрочем, пока что памятки, как можно увидеть в видеоролике, не помогают, жители района сваливают весь мусор в урны.

Напомним, у управляющих компанией есть график вывоза твердых коммунальных отходов. Ожидается, что мусор, отсортированный в два контейнера, будет вывозиться по мере наполнения емкостей. Второй контейнер, с металлом, пластиковыми бутылками, бумагой и стеклом, вероятно, придется вывозить чаще. В то же время существуют санитарные нормы, определяющие периодичность вывоза мусора в зависимости от времени года.