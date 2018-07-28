Экс-волейболистка казанского «Зенита» Гамова раскритиковала присвоение званий футболистам

28 июля Владимир Путин принял футболистов сборной России, где наградил их за достижения на Чемпионате мира

Двукратная чемпионка мира по волейболу Екатерина Гамова, ранее игравшая в казанском "Зените", раскритиковала присвоение званий заслуженных мастеров спорта футболистам сборной России, об этом она написала в Instagram.

28 июля Владимир Путин принял футболистов сборной России в Министерстве спорта, где наградил их за достижения на Чемпионате мира. Российская команда впервые в истории дошла до четвертьфинала мирового турнира, но проиграла сборной Хорватии.

Также звания заслуженных тренеров получили наставник команды и его помощники — Станислав Черчесов, Мирослав Ромащенко и Владимир Паников. Отдельно вратарь Игорь Акинфеев и защитник Сергей Игнашевич получили ордена Почёта, а главный тренер — орден Александра Невского.

- Какое-то странно-разное у нас в стране отношение к достижениям спортсменов. Кому-то, чтобы получить звание заслуженного мастера спорта, нужно выиграть чемпионат мира или стать призером Олимпийских игр, а кто-то получает лишь за выход в 1/4 финала!



Мне жаль, что звание ЗМС (заслуженного мастера спорта) обесценивают. За наш золотой ЧМ-2010 не все игроки нашей команды получили ЗМС, списали на то, что они игроки не основного состава, но мы же команда. Своё звание ЗМС я получила после Олимпиады в Сиднее 2000, не будучи игроком стартовой шестерки, но я была в команде, я оттренировалась все сборы и тоже выходила играть.



Это не претензии к ребятам, это большой вопрос к руководителям российского спорта, - написала Гамова.

В России вручение звания ЗМС оговорено в «Положении о присвоении почетных спортивных званий», утверждённом приказом Министерства спорта в 2017 году.



Кто имеет право получить эту награду:

спортсмены, занявшие в составе сборной России (командой или лично) первое-третье место на Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских играх;

спортсмены, занявшие в составе сборной России первое место на Чемпионате мира/Чемпионате Европы, при этом набравшие более 150 квалификационных баллов;

в порядке исключения, спортсменам за выдающийся вклад в повышение авторитета России и российского спорта на международном уровне.