В Казани экс-воспитательнице детсада, которая избила ребенка ключами, грозит условный срок

Накануне в Вахитовском районном суде Казани продолжили рассматривать уголовное дело в отношении 42-летней бывшей воспитательницы детского сада №283 Гульнары Альмухамедовой, которая избила ребенка ключами.

Напомним, в ноябре 2017 года Альмухамедова завела детей в спальную комнату на «тихий час». Но один из них — 4-летний мальчик — не спал и мешал другим детям спать. Тогда воспитательница решила угомонить ребенка. Она стала бить его по ягодицам и ногами рукой, а затем связкой ключей и тапочкой.

- Женщине этого показалось мало, она накрыла его лицо подушкой и удерживала в таком положении не менее 5 секунд. После этого воспитатель схватила ребенка за руки и ноги, вытащила из спальной и выключив свет, заперла в своем служебном кабинете, - рассказали тогда в Следственном комитете.

Прокурор и мать пострадавшего ребенка требуют для подсудимой наказание в виде 3 лет лишения свободы условно, с запретом заниматься педагогической деятельностью в течение 3 лет.