Самое долгое лунное затмение в 21 веке: казанцы опубликовали фото в соцсетях

Лунное затмение началось в 23:22, а его общая продолжительность составила 103 минуты

Этой ночью жители Казани и ряда других городов России наблюдали в небе самое долгое лунное затмение в 21 веке. В соцсетях появились фотографии, сделанные жителями республики.

Напомним, лунное затмение началось в 23:22, а его общая продолжительность составила 103 минуты. Примечательно, что в этот же день произошло великое противостояние Марса, он подошел близко к Земле, на расстояние менее 60 млн. км, такое событие повторяется примерно раз в 15-17 лет.