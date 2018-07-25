В Татарстане в 18 районах зафиксировали рост преступности

В Татарстане в 18 районах за полгода зафиксировали рост преступности. Об этом стало известно на коллегии прокуратуры РТ.

Так, за 6 месяцев 2018 года было зарегистрировано около 20 тыс преступлений — это на 8,3% меньше, чем за аналогичный период 2017 года.

- Больше всего преступлений было зафиксировано в Аксубаевском, Бугульминском, Верхнеуслонском, Кукморском, Нурлатском, Сабинском, Спасском и Тюлячинском районах, - рассказали в ведомстве.

Также сообщается, что больше всего рост подростковой преступности отмечен в Советском и Ново-Савиновском районах Казани, в Набережных Челнах, Елабужском, Лаишевском и Пестречинском районах республики.