В Челнах девушка зарезала парня, от которого у нее был ребенок

В Набережных Челнах 27-летняя девушка зарезала 27-летнего сожителя, от которого у нее был ребенок, информацию из соцсетей подтвердил источник ProKazan.ru.

- Днем 27 мая в поселке Сидоровка в квартире по улице Грина был найден труп местного жителя с ножевой раной груди. Полиция задержала его ранее судимую девушку, которая находилась в отпуске по уходу за ребенком, - сообщили ProKazan.ru.

По данному факту возбуждено дело по статье "Убийство", преступление случилось после ссоры в ходе употребления алкоголя.

Ведется следствие.