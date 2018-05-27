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Обзор тендеров: полмиллиона на уборку пляжа и «газовые автобусы» на улицах Казани

Обзор тендеров: полмиллиона на уборку пляжа и "газовые автобусы" на улицах Казани
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Фото: Drom.ru
Портал ProKazan.ru изучил сайт госзакупок и выбрал самые интересные тендеры недели

2,8 млн на благоустройство пляжей в Кировском районе

Администрация Кировского и Московского районов города  разместила тендер на подготовку пляжей к купальному сезону. Речь идет о благоустройстве прибрежной зоны озер Лебяжье, Глубокое и Изумрудное. На эти цели потратят 2,8 млн рублей.

Как выяснилось, самых больших затрат на обслуживание, требуют пляжи на Лебяжьем и Глубоком - по 532 тысячи рублей, а сбор мусора на Изумрудном обходится "всего" в 210 тысяч.

В этом году на всех трех пляжах установят 17 солнцезащитных зонтов, 43 урны, 34 скамейки, 15 кабинок для переодевания и другое оборудование.

Казань переходит на газовые автобусы

Городские автобусы в Казани, похоже, перейдут на голубое топливо. Один из перевозчиков - ПАТП №4 - разместил тендер на поставку в лизинг 37 автобусов. Учитывая то, что сумма контракта составить около 400 миллионов рублей, стоимость одного транспортного средства составит чуть меньше 11 миллионов.

Как следует из технического задания, автобус должен быть полностью низкопольным, вместимостью 110 человек. Газовые баллоны будут располагаться на крыше автобуса. К слову, соседний Зеленодольск уже перешел на автобусы, работающие на газе, не только для городских, но и пригородных перевозок.

Машина для борьбы со льдом на самолетах за 68 миллионов

Международный аэропорт «Казань» разместил тендер на поставку машины, которая будет обрабатвать воздушные суда противообледенительной жидкостью. Цена вопроса - около 68 миллионов рублей.

Среди требований: у техники должен быть дизельный двигатель мощностью не менее 250 лошадиных сил, с гидростатической коробкой переменных передач и тремя баками для противообледенительных жидкостей и воды. Гарантия на машину должна составлять не менее 24 месяцев.

Разрешения для 5000 таксистов

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан разместило тендер на изготовление разрешений на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковыми такси на территории Республики Татарстан.

Цена контракта - 165 тысяч рублей. На эту сумму планируют напечатать 5 тысяч разрешений. 

 

Рамиль Бикмуллин, 28.05.2018, 19:02
Тэги: Тендеры
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Комментарии

Виктор28 мая 2018, 19:03
Слава богу разметили наконец кому раздать деньги !
1
0
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marex28 мая 2018, 19:20
gasenwagen? gut, woldemar, gut!
0
0
Согласны с автором?
Горожанин28 мая 2018, 19:37
В ответ на комментарий пользователя
Слава богу разметили наконец кому раздать деньги !
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Это же важная инфраструктура города в любом случае
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