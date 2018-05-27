«Ак Барс» проедет по улицам Казани «чемпионским маршрутом»

Хоккеисты «Ак Барса» проедут по улицам Казани «чемпионским маршрутом». Об этом сегодня в ходе пресс-конференции с журналистами рассказал руководитель медиацентра ХК «Ак Барс» Михаил Степанов.

Так, чествование команды состоится 30 мая. В этот день хоккеисты встретятся с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым, а после на автобусе проедут по улицам Кремлевская, Астрономическая, Право-Булачная (с 18.50 до 19.30). Завершится проезд на площади Тысячелетия.

- Во время чемпионского парада дороги перекрывать не будут. Автобус будет двигаться в общем потоке с медленной скоростью, чтобы все смогли увидеть Кубок, - сообщил Степанов.

В 17.00 для зрителей на площади Тысячелетия будут работать фотозоны, фудкорты. Также здесь же в 19.00 начнется праздничный концерт с участием Полины Гагариной, группы «Пицца», рэпера Мот.