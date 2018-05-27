«Ак Барс» банк объявляет о старте ребрендинга

В год празднования своего 25-летия «Ак Барс» банк обновляет позиционирование бренда

«Новая концепция отражает миссию и ценности банка, основанные на клиентоцентричной модели построения бизнеса и технологичном развитии. Это видение продолжает реализацию Стратегии развития банка до 2021 года. Банк меняется изнутри, настало время обновить и внешнее позиционирование. Новый слоган – «Банк решений для вашей жизни». Наш новый бренд – это обещание для клиентов и партнеров становиться лучше с каждым днем», - прокомментировал Председатель Правления ПАО «АК БАРС» БАНК Зуфар Гараев.

Обновлению фирменного стиля предшествовали масштабные статистические исследования и тестирования на фокус-группах. Совместно с победителем тендера - международным брендинговым агентством Landor Associates – банк провел глубинные интервью с клиентами и партнерами, тестирование различных вариантов визуальной концепции. Новая платформа бренда включает в себя коммуникационную матрицу для сообщений ключевым сегментам клиентов, обновленный фирменный стиль – логотип, фирменные цвета, шрифты и графические элементы. Выбранный дизайн соответствует современным требованиям к цифровым интерфейсам, ближе и понятнее молодым клиентам банка. Почти все сервисы банка сегодня доступны в режиме онлайн, и популярность дистанционных каналов с каждым годом растет - за прошлый год количество электронных операций в «Ак Барс» банке выросло в 2,3 раза.

Напомним, предыдущий фирменный стиль и логотип «Ак Барс» банка был разработан в 1997 году казанской дизайн-студией «Миан». Внедрение нового фирменного стиля будет поэтапным, в соответствии с плановым графиком обновления вывесок, отделений банка и запуска новых рекламных кампаний