Наверх
В казанском парке «Черное озеро» появятся два черных лебедя
10:36, сегодня33
«Ак Барс» банк объявляет о старте ребрендинга
13:29, сегодня
В Казани в троллейбусах и трамваях появились новые валидаторы
13:15, сегодня1
Минздрав придумал, как увеличить продолжительность жизни россиян‍ до 80 лет
12:56, сегодня7
Личный опыт: 4 лайфхака, которые помогли мне научиться экономить в Казани
Стали известны подробные причины гибели двух парашютистов в Мензелинске
12:21, сегодня6
Реклама
В Казани осудили прораба, из-за которого на стройке нового зоопарка погиб рабочий
12:09, сегодня2
Территорию вокруг «Чаши» засыпят специальной щепкой
11:41, сегодня14
Как купить таунхаус в Казани и не бояться, что его снесут
Появилось видео, как в Бугульме поджигают авто директора компании
11:37, сегодня6
В Челнах школьник нашел у реки останки женщины
11:07, сегодня9
ВТБ поможет РусГидро усилить контроль за использованием инвестсредств
10:42, сегодня
Казанцы готовят свои гаджеты к «Ночи музеев»
В Казани на острове Тарзан нашли мертвую женщину
10:24, сегодня9
В Казани начнут ремонтировать дорогу на выезде из «Салават Купере»
10:12, сегодня8
Эксперимент ProKazan.ru: как рекламщик целую неделю работал на даче и не был уволен
10:00, сегодня5
В России стартовал основной этап сдачи ЕГЭ
09:46, сегодня7
В Татарстане завели дело на мужчину, из-за которого эвакуировали четыре вокзала
09:18, сегодня10
В Казани летом появятся новая набережная, три пешеходные зоны и сквер
08:59, сегодня20
В Казани разбилась 15-летняя школьница
08:38, сегодня16
СМИ: В Минздраве предложили ежегодно поднимать акцизы на алкоголь и сигареты
08:20, сегодня31
В Казани сегодня ожидается +13 градусов
07:30, сегодня1
Рустам Минниханов проверил стройки и здания на реставрации в центре Казани
18:27, 27.05.201818
В Татарстане эвакуировали три вокзала из-за подозрительного предмета‍
17:53, 27.05.201821
В Зеленодольске на пожаре сгорели автобус, "ГАЗель" и "Лада"
13:28, 27.05.20188
ВТБ и GenerationS запускают корпоративный финтех-акселератор
13:01, 27.05.2018
В Татарстане спасли мужчину и корову, которые провалились в два колодца
12:27, 27.05.201828
Под Челнами вновь заработал аэроклуб, где погибли брат вице-президента «КАН-Авто» с другом
11:50, 27.05.201812
В Татарстане сожгли машину директора компании
10:59, 27.05.201819
В Казани экстренно приземлился самолет из-за пассажира, потерявшего сознание
10:41, 27.05.201827
В Казани задержали мужчину за развратные действия на улице Фрунзе
10:15, 27.05.201830
Прямая линия с Путиным состоится 7 июня
09:32, 27.05.201835
Сотни жителей поселка Нагорный собрались на сход, опасаясь вырубки леса из-за дороги
09:16, 27.05.201861
В Татарстане потеплеет до +22 градусов
09:08, 27.05.20183
СМИ: руководство Татарстана поможет "Рубину" с деньгами
18:08, 26.05.201861
В КФУ рассказали о причинах резкого похолодания в Татарстане
16:50, 26.05.201824
В Казани сбитый пешеход сбежал после ДТП
15:31, 26.05.201825
В Казани устроили облаву на подпольное производство самсы и другого узбекского фастфуда
13:35, 26.05.201861
На трассе М7 собираются возвести композитные ограждения для защиты от "лобовых" ДТП
12:19, 26.05.201815
В Казани в ЖК "Пять звезд" рабочий погиб, упав в шахту лифта
11:27, 26.05.201825
СМИ: в Татарстане создадут новое министерство
10:57, 26.05.201836
Муфтий Татарстана опубликовал инструкцию по стрижке ногтей
10:05, 26.05.201885
Новый забор на Сибгата Хакима: там завершается строительство дороги для беспилотников
09:55, 26.05.201815
В Казани мужчину ищут за разврат над мальчиком в ехавшем "красном автобусе"
09:35, 26.05.201838
Колония в Альметьевске могла загореться из-за неосторожного обращения с огнем
08:40, 26.05.201811
В Татарстане ожидается +17 градусов
08:34, 26.05.20183
В Татарстане загорелась колония
20:43, 25.05.201828
В Татарстане погиб парень, попытавшийся вскрыть трансформаторную будку
18:04, 25.05.201828
В Челнах водителя, который протаранил 12 машин, оштрафовали на 30 тысяч рублей
17:44, 25.05.201829
В Казани будет частично закрыто движение около театра кукол "Экият"
17:27, 25.05.20184
Защитники берега Казанки представили свое видение развития леса вместо ЖК «Талони»
17:01, 25.05.201818
В Казани появится еще одна пешеходная улица. Но маленькая
16:50, 25.05.201813
В Казани осужденные смогут усыновлять детей
16:47, 25.05.201819
«Live It Up» VS «On The Wave»: В Сети опубликованы официальный и альтернативный гимн ЧМ
16:20, 25.05.20188
В Казани эвакуировали Деревню Универсиады
16:12, 25.05.20187
Финансовый эксперт о стоимости бензина после снижения акцизов: "Малоэффективно"
16:04, 25.05.201831
В Казань привезли почти сотню новых "красных" автобусов с увеличенными форточками
15:27, 25.05.201860
В Казани капитально отремонтируют бассейн на улице Зорге
15:22, 25.05.20187
В Казани погиб дворник, выпавший из окна 2 этажа
14:50, 25.05.201811
В Татарстане вновь объявили штормовое предупреждение: ожидаются заморозки до -1 градуса
14:41, 25.05.201819
В Казани закрыли торговый дом «Эдем»
14:13, 25.05.20184
В Татарстане утопили мужчину
13:43, 25.05.201816
На долгую память
14:44, 27.02.2018
Парень троллит знаменитостей прямо на их фото
10:52, 05.10.2017
Что делать в аэропорту, если ты опоздал на свой самолет?
17:16, 26.09.2017
Как бы выглядели диснеевские принцессы в 2017 году
13:05, 22.09.2017
Тот случай, когда жизнь кошки интересней, чем твоя
12:16, 12.09.2017
Люди, которые случайно нашли своих двойников в музее
11:29, 12.09.2017
Фотограф заглянул в заброшенный дом
11:52, 24.07.2017
Какие неожиданности подстерегают путешественников в отелях
11:17, 07.07.2017
Животные, которым абсолютно наплевать
16:52, 07.04.2017
50 причин, почему мужчины живут меньше женщин
17:07, 23.03.2017

В Казани осудили прораба, из-за которого на стройке нового зоопарка погиб рабочий

В Казани осудили прораба, из-за которого на стройке нового зоопарка погиб рабочий
16+
Фото: tatarstan.sledcom.ru

В Казани осудили 39-летнего прораба Евгения Михеева, из-за которого минувшей осенью погиб 42-летний сварщик, сорвавшись с крыши вольера для горилл, его признали виновным в нарушении требований охраны труда. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры РТ.

Мужчина являлся ответственным за соблюдение техники безопасности на строящемся зоопарке, при этом он допустил электросварщика к выполнению работ, не входящих в его обязанности.

- В ходе выполнения работ электросварщик поскользнулся и упал с высоты более 6 метров на бетонное покрытие, - сообщили в прокуратуре.

Рабочий скончался в больнице.

Было возбуждено дело по статье "нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека", свою вину обвиняемый не признал.

Его осудили на 2 года лишения свободы условно, с испытательным сроком два года.

N. Vildanov, 28.05.2018, 12:09
Тэги: Смерть
Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

Узнай больше! Вступай в группу нашего города:

Комментарии

Идрис Курбангалеевич28 мая 2018, 12:45
Надо было горилле поручить сварку.
2
0
Согласны с автором?
Горожанин28 мая 2018, 13:24
животное!
0
0
Согласны с автором?

Добавить комментарий

Внимание! Правилами сайта запрещается использовать мат и высказываться оскорбительно по отношению к другим людям

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения» и соглашаетесь с «Политикой защиты и обработки персональных данных»

Нужен ли мусоросжигательный завод в Казани?

До окончания голосования осталось:
НуженНужен, но подальше от населенных пунктовНе нужен
Голосов: 21
Голосовать
Голосов: 103
Голосовать
Голосов: 19
Голосовать
Сетевое издание www.prokazan.ru. Учредитель ООО «Проказан». Cвидетельство о регистрации www.ProKazan.ru ЭЛ № ФС77-44757 от 25.04.2011, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Директор: Кривокорытов Антон Викторович. Главный редактор: Потехина Евгения Александровна.
Редакция портала ProKazan.ru 519-45-09
420066, г. Казань, ул. Декабристов, 2
E-mail: news@prokazan.ru
E-mail главного редактора (сотрудничество): j.potekhina@prokazan.ru
Предложить свою новостьНаш партнер
Редакция газеты «Город» +7(843) 519-45-00
Размещение рекламы в газете «Город»
+7-987-401-71-27, UMedia.pro
Отдел службы распространения:
+7-937-288-93-93, dostavka@prokazan.ruРазмещение рекламы на сайте ProKazan.ru
+7 917 911 22 52,
dinara@prokazan.ru
Расценки на размещение рекламы
Технические требования для баннеров Требования для рекламных статей
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала www.ProKazan.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна. Использование эксклюзивных фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте ProKazan.ru и его субдоменах.
Материалы, отмеченные знаком , размещены на коммерческой основе (реклама). Возрастная категория сайта 16+
Городской портал Казани — ProKazan.ru © 2009-2016
Портал работает по технологии «ProSmi» © 2012-2016
U-media Рейтинг@Mail.ru