В Казани осудили прораба, из-за которого на стройке нового зоопарка погиб рабочий

В Казани осудили 39-летнего прораба Евгения Михеева, из-за которого минувшей осенью погиб 42-летний сварщик, сорвавшись с крыши вольера для горилл, его признали виновным в нарушении требований охраны труда. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры РТ.

Мужчина являлся ответственным за соблюдение техники безопасности на строящемся зоопарке, при этом он допустил электросварщика к выполнению работ, не входящих в его обязанности.

- В ходе выполнения работ электросварщик поскользнулся и упал с высоты более 6 метров на бетонное покрытие, - сообщили в прокуратуре.

Рабочий скончался в больнице.

Было возбуждено дело по статье "нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека", свою вину обвиняемый не признал.

Его осудили на 2 года лишения свободы условно, с испытательным сроком два года.