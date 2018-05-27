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ВТБ поможет РусГидро усилить контроль за использованием инвестсредств

ВТБ поможет РусГидро усилить контроль за использованием инвестсредств
16+
Банк ВТБ и ПАО «РусГидро» в рамках Петербургского международного экономического форума подписали соглашение о развитии сотрудничества, направленное на расширение практики применения инструментов банковского контроля инвестиционных проектов РусГидро

Со стороны банка ВТБ документ подписал Юрий Соловьев, первый заместитель президента-председателя правления банка ВТБ, со стороны РусГидро – Андрей Казаченков, член правления, первый заместитель генерального директора ПАО «РусГидро».

В соответствии с подписанным соглашением ВТБ будет содействовать РусГидро в организации мониторинга и контроля денежных потоков при реализации инвестиционных проектов Группы РусГидро. Также банк окажет содействие в разработке и внедрении современных технологий, которые позволят снизить издержки и обеспечить дополнительную защиту финансовой инфраструктуры РусГидро. Кроме того, ВТБ примет участие в создании системы информационного обмена компании с органами Федерального казначейства по проектам, софинансируемым из федерального бюджета.

Юрий Соловьев отметил: «Группа ВТБ является давним партнером РусГидро, совместно с компанией нам удалось успешно реализовать ряд крупных проектов, способствующих развитию российской энергетической отрасли. Мы намерены продолжить наше сотрудничество и уверены, что экспертиза ВТБ позволит предоставить группе РусГидро наиболее оптимальные финансовые решения для осуществления стратегических проектов компании».

Как заявил Андрей Казаченков, реализация подписанного соглашения позволит повысить прозрачность инвестиционных потоков. «Мы усиливаем контроль за целевым использованием средств, сроками и стоимостью реализации инвестиционных проектов РусГидро. Уверен, что в сотрудничестве с таким надежным партнером как Банк ВТБ нам удастся разработать максимально эффективные инструменты для решения этой задачи», - подчеркнул он.

В частности, одним из первых проектов, в отношении которого будут применены инструменты усиленного мониторинга и контроля, станет первый этап строительства двух высоковольтных линий электропередачи 110 кВ Певек – Билибино. Финансирование строительства планируется осуществлять из бюджетных источников и собственных средств компании.

*Текст материала предоставлен партнером ПАО "ВТБ"

ProKazan.ru, 28.05.2018, 10:42

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