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В Казани к ЧМ-2018 начали массово проверять хостелы

В Казани к ЧМ-2018 начали массово проверять хостелы
16+
Фото: скриншот видео

В Казани к чемпионату мира по футболу начали массово проверять хостелы. Инспекторы намерены проверить около 80 казанских хостелов города, передает телеканал «Татарстан».

Так, первым уже прошел проверку хостел на Булаке. Ревизоры проверили комнаты на чистоту, наличие пыли и пожарной безопасности.

- Несмотря на пыль в кондиционере и протекающий шланг в санузле, инспекторы дали положительную оценку хостелу, - говорится в сообщении.

Кстати, все номера уже забронированы футбольными фанатами. Средняя цена проживания составляет 500 рублей в сутки.

Напомним, ранее сообщалось в Казани с 1 июня по 17 июля будут запрещены полеты беспилотников. Зона ограничения полетов квадрокоптеров, дронов, аэростатов устанавливается радиусом 110 км с центром стадион "Казань Арена" до высоты 8100 метров.

Воздушное пространство над Казанью в других случаях может быть использовано только с разрешения регионального межведомственного оперативного штаба по обеспечению безопасности в период проведения в РФ чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года.

Люция Кашапова, 25.05.2018, 11:09
Тэги: ЧМ по футболу 2018
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Комментарии

Горожанин25 мая 2018, 11:43
подводная лодка на поле Казань-Арены.
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Казанец25 мая 2018, 12:12
Местных депутатов лучше проверьте , чем ерундой заниматься .
0
3
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