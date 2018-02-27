В Татарстане на сильнейшем пожаре сгорели мужчина и его теща

В Мамадыше накануне днем на пожаре в частном доме по улице Давыдова погибли 62-летний мужчина и его теща, информацию подтвердили в ГУ МЧС России по РТ.

Предварительно, пожар начался в 14:14 в гараже из-за короткого замыкания проводки, после чего пламя распространилось на основной дом. На место вызвали спасателей.

- В 15:55 был обнаружен труп мужчины у входной двери внутри дома. В 15:56 был обнаружен труп женщины на кровати внутри дома, - сообщили в МЧС.

По данному факту ведется проверка.