В Казани осудили пенсионера, который в подвале изнасиловал 20-летнюю девушку

В Казани осудили 60-летнего мужчину, который в ноябре прошлого года изнасиловал в подвале на улице Япеева 22-летнюю девушку. Об этом сообщили сегодня в пресс-службе прокуратуры РТ.

- Подсудимый, находясь в подвале одного из домов на ул. Япеева, под угрозой физической расправы изнасиловал и совершил насильственные действия сексуального характера в отношении ранее незнакомой 22-летней девушки, - сообщили в прокуратуре.

Было возбуждено дело по статьям "изнасилование, соединенное с угрозой убийством или причинением тяжкого вреда здоровью" и "насильственные действия сексуального характера, соединенные с угрозой убийством или причинением тяжкого вреда здоровью", свою вину мужчина не признал.

Суд приговорил его к 8,5 годам лишения свободы в колонии общего режима.

Отмечается, что мужчина уже ранее сидел за изнасилования - в 70-х и 90-х годах прошлого века.