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В Казани планируют открыть представительство молдавской Гагаузии

В Казани планируют открыть представительство молдавской Гагаузии
16+
Фото: wikipedia.org

Сегодня вечером президент Татарстана Рустам Минниханов в рамках Петербургского международного экономического форума встретится с башканом автономно-территориального образования Гагаузия Ириной Влах. Об этом сообщила официальный представитель казанского Кремля Лилия Галимова.

По словам Галимовой, в рамках встречи может быть подписан договор об открытии в Татарстане представительства Гагаузии.

Справка

Гагаузия — это автономная область на юге Молдавии. Гагаузы — тюркский народ христианского вероисповедания. В Гагаузии три официальных языка: гагаузский, молдавский и русский. По данным перепеси 2014 года в в Республике Молдова насчитывались 134,1 гагаузов.

Люция Кашапова, 24.05.2018, 16:01
Тэги: Казанцы
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Комментарии

Горожанин24 мая 2018, 16:06
Это цыгане.
6
1
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Горожанин24 мая 2018, 16:11
Сидякин представительство пингвинов бы открыл в казани, вот было бы дело!
4
1
Согласны с автором?
Горожанин24 мая 2018, 16:13
Вот, теперь то уж мы заживем, да с таким представительством, свечной заводик поставим!
3
2
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Ага24 мая 2018, 16:14
"134,1 гагаузов."- Кашапова, полет нормальный!
2
4
Согласны с автором?
Виктор 224 мая 2018, 16:16
Одним больше или меньше а госструктурам плюс
0
3
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Горожанин24 мая 2018, 16:22
Лучше предстпвительство латышей. Что с этих молдаван то взять?
1
1
Согласны с автором?
Горожанин24 мая 2018, 16:26
Хоть альфа-центавтры, гoвно, есть гoвно.
1
1
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Виктор 224 мая 2018, 16:29
В ответ на комментарий пользователя
Лучше предстпвительство латышей. Что с этих молдаван то взять?
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Вам обязательно только взять или это одно из условий когда устанавливаются политические связи
0
1
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Горожанин24 мая 2018, 16:53
В ответ на комментарий пользователя
"134,1 гагаузов."- Кашапова, полет нормальный!
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1,5 землекопа
0
1
Согласны с автором?
Горожанин24 мая 2018, 17:00
В ответ на комментарий пользователя
"134,1 гагаузов."- Кашапова, полет нормальный!
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типа так?
0
2
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Горожанин24 мая 2018, 17:47
Собоуду гаугауузям.богатые сабы.аскаров җәүдәт.
0
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