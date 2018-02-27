В Казани планируют открыть представительство молдавской Гагаузии

Сегодня вечером президент Татарстана Рустам Минниханов в рамках Петербургского международного экономического форума встретится с башканом автономно-территориального образования Гагаузия Ириной Влах. Об этом сообщила официальный представитель казанского Кремля Лилия Галимова.

По словам Галимовой, в рамках встречи может быть подписан договор об открытии в Татарстане представительства Гагаузии.

Справка



Гагаузия — это автономная область на юге Молдавии. Гагаузы — тюркский народ христианского вероисповедания. В Гагаузии три официальных языка: гагаузский, молдавский и русский. По данным перепеси 2014 года в в Республике Молдова насчитывались 134,1 гагаузов.