Синоптики предупредили о сильном ветре и грозах в Татарстане

Синоптики вновь предупредили об ухудшении погодных условий. Завтра ночью и днем на территории республики ожидаются грозы и сильный ветер порывами до 17 м/с, при грозе до 20 м/с, передает Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан.

Так, завтра, 25 мая, в Казани ожидается переменная облачность, днем без осадков. Минимальная температура воздуха ночью 10-12 градусов тепла. Максимальная температура воздуха днем 14-16 градусов тепла.