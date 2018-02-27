Автобусы будут красного цвета

В Казани к чемпионату мира по футболу появится 100 новых автобусов производства минского автомобильного завода, пишет «Татар-информ» со ссылкой на источник на МАЗе.

Автобусы будут красного цвета.

- Во время мундиаля на новых автобусах будут перевозить болельщиков. Потом их планируют использовать для перевозки пассажиров на городских и пригородных маршрутах, - говорится в сообщении.

Всего минский автозавод поставил в города-организаторы ЧМ более 1000 автобусов.

Напомним, ранее сообщалось, что фестиваль болельщиков Чемпионата мира по футболу в Казани оградят специальными металлическими конструкциями. На входе в парк будет действовать пропускной режим, для визита на фестиваль паспорт болельщика не нужен. Сама площадка будет готова к 8 июня, после начала работы она сможет принять до 25 тысяч зрителей ежедневно. Фестиваль болельщиков начнет работу 14 июня, в день начала Чемпионата, его работа продлится до 15 июля. Вход на фестиваль в дни матчей будет бесплатный, в ряде других дней, в частности, когда будет выступать Земфира, вход будет платным.