В Казани спасли женщину, которая едва не выпала с 9 этажа

В Казани спасли пенсионерку, которая едва не выпала с 9 этажа, сообщили в ГУ МЧС России по РТ.

Все произошло накануне.

- От очевидцев поступило сообщение, что на проспекте Амирхана на 9 этаже в окне квартиры сидит пожилая женщина, - сообщили в МЧС.

На место прибыли спасатели. При помощи спецлестницы они спустили пенсионерку вниз и передали медикам.