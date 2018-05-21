ВТБ в Татарстане финансирует производителя посуды для бортового питания

ВТБ в Татарстане предоставил ООО «Ростпластик», отечественному производителю посуды для бортового питания авиапассажиров, кредит на сумму 5 млн рублей

Финансирование обеспечено поручительством Корпорации МСП по Программе стимулирования кредитования субъектов МСП (малого и среднего предпринимательства). Средства направлены на приобретение сырья и материалов для увеличения объема выпускаемой продукции.

Руководитель дирекции банка ВТБ в Татарстане Марьям Давлетшина отметила: «Наш банк активно участвует в реализации проектов с господдержкой. Предоставленное нами финансирование позволит компании Ростпластик расширить производство выпускаемой продукции. Мы уверены, что наше взаимовыгодное сотрудничество будет способствовать дальнейшему укреплению позиций компании на рынке».

Директор ООО «Ростпластик» Леонид Кавалерчик, в свою очередь, отметил: «Вот уже 20 лет наша продукция пользуется стабильным спросом во всех регионах России. Сотрудничество с ВТБ — одним из крупнейших банков нашей страны — подтверждает стабильное финансовое положение компании «Ростпластик» и ее высокие позиции на рынке».

Всего в рамках Программы стимулирования кредитования субъектов МСП ВТБ в Татарстане заключил 28 кредитных соглашений на общую сумму 4,3 млрд рублей, из которых на текущую дату выдано 3,8 млрд рублей. Средняя сумма кредита составила 136 млн рублей.

*Текст материала предоставлен партнером ПАО "ВТБ"