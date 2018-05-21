Президентом федерации плавания РТ стал министр лесного хозяйства Татарстана

Министр лесного хозяйства Татарстана Равиль Кузюров стал президентом федерации плавания РТ. Об этом в своем Instagram сообщил министр по делам молодежи и спорту Владимир Леонов.

- Поздравляю коллегу с избранием на этот пост, - написал он.

Леонов также отметил, что федерация плавания РТ является одной из лучших, добавив, что скоро в республике построят еще 8 бассейнов.