На «Последнем звонке» в Казани выступит певица Ханна

В Казани в этом году «Последний звонок» пройдет 24 мая, а местом для его проведения по традиции выбрана Кремлевская набережная. Об этом сообщили сегодня в ходе делового понедельника.

- На празднике выступит популярная российская певица Ханна. Также состоится награждение лучших школьников, победителей международных и всероссийских олимпиад, - рассказал глава комитета по делам детей и молодежи Айрат Фаизов.

Всего в этом году школу в Казани заканчивают 5,6 тыс человек.