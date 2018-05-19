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В Татарстане разбились двое парашютистов

В Татарстане разбились двое парашютистов
16+
Фото: из архива ProKazan.ru

В Мензелинском районе Татарстана разбились двое парашютистов. Об этом сообщает «Татар-Информ» со ссылкой на очевидцев. Погибли двое мужчин 34 и 48 лет.

По сообщению аэроклуба, группа парашютистов совершала прыжки. В какой-то момент перепутались два парашюта. Двое мужчин рухнули на землю. Один из парашютистов скончался в карете скорой помощи, второй - в реанимации ЦРБ.

По словам начальника парашютной службы Мензелинского аэроклуба Сергея Филатова, оба спортсмена уже много лет занимаются парашютным спортом: один прыгал с 2010 года, второй - с 2013-го.

- У нас будет проведено свое расследование – департамент авиации назначит комиссию, плюс правоохранительные органы проведут проверку. Только после этого можно будет говорить с уверенностью из-за чего произошла трагедия. Причин может быть много, пока говорить преждевременно», – приводит агентство слова Сергея Филатова.

Ольга Плешкова, 20.05.2018, 11:20
Тэги: Смерть
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Комментарии

Горожанин20 мая 2018, 11:31
Всегда боялся что так произойдет со мной, соболезнования, нелепая и глупая смерть... Им бы еще жить да жить!!!
0
7
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Горожанин20 мая 2018, 11:44
опасный это спорт. Поэтому я и не прыгаю.
0
6
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Горожанин20 мая 2018, 11:46
Кстати, вы будете смеяться, но спортсмены-экстремалы погибшие во время занятий своим опасным спортом, приравниваются к самоубийцам.
Ведь, его же не жизнь заставила это делать, а он сам, решил нервишки пощекотать себе, играя со смертью.
2
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Горожанин20 мая 2018, 11:47
Очень большое горе, сил и терпенья родным.
0
6
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Горожанин20 мая 2018, 11:47
В ответ на комментарий пользователя
Всегда боялся что так произойдет со мной, соболезнования, нелепая и глупая смерть... Им бы еще жить да жить!!!
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я тоже, кстати. Один прыгнул и хватит.
0
1
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Горожанин20 мая 2018, 11:50
В ответ на комментарий пользователя
Всегда боялся что так произойдет со мной, соболезнования, нелепая и глупая смерть... Им бы еще жить да жить!!!
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Нелепая и глупая!? Да вы батенька удивляете. Может вам почитать и узнать, какие профессии подвержены высокому риску?
3
1
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Танюша Кулакова20 мая 2018, 11:52
Народ, недавно нашла уникальный способ заработка в сети без специальных знаний и, не тратя много времени и усилий. Реально пассивный доход без вложений и занимает всего по 15 минут в день, а зарабатываю по 5000 в день. Не верите? вот посмотрите видео и сами все поймете как это легко и просто!(мой интерес реферальные, извините за спам)! --- http://posrob.2sms.ru
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Горожанин20 мая 2018, 12:07
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Горожанин20 мая 2018, 12:24
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