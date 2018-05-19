В Татарстане разбились двое парашютистов

В Мензелинском районе Татарстана разбились двое парашютистов. Об этом сообщает «Татар-Информ» со ссылкой на очевидцев. Погибли двое мужчин 34 и 48 лет.

По сообщению аэроклуба, группа парашютистов совершала прыжки. В какой-то момент перепутались два парашюта. Двое мужчин рухнули на землю. Один из парашютистов скончался в карете скорой помощи, второй - в реанимации ЦРБ.

По словам начальника парашютной службы Мензелинского аэроклуба Сергея Филатова, оба спортсмена уже много лет занимаются парашютным спортом: один прыгал с 2010 года, второй - с 2013-го.

- У нас будет проведено свое расследование – департамент авиации назначит комиссию, плюс правоохранительные органы проведут проверку. Только после этого можно будет говорить с уверенностью из-за чего произошла трагедия. Причин может быть много, пока говорить преждевременно», – приводит агентство слова Сергея Филатова.