В Татарстане возбудили дело на сотрудников Минэкологии: по нему проходит замминистра

По версии следствия, чиновники похитили свыше 70 млн рублей на очистке почвы от нефтепродуктов

В Татарстане было возбуждено дело на сотрудников Министерства экологии РТ, которых подозревают в похищении свыше 70 млн рублей при работах по очистке земель в Буинске от нефтепродуктов. По днному делу также проходит замминистра экологии РТ 40-летний Инсаф Галиуллин, но его статус - свидетель или подозреваемый, пока неизвестен. Информацию сообщил источник ProKazan.ru, также ряд подробностей сообщили в казанской природоохранной прокуратуре.

По данным правоохранительных органов, "должностные лица регионального органа государственной власти" превысили свои полномочия и заключили госконтракт на сумму более 70 млн рублей с исполнителем, который не имеет лицензии на обращение с опасными отходами. Кроме того, акт приема работ подписан без их фактического выполнения.

Как стало известно, речь идет о рекультивации земель с мая по октябрь 2017 года на ряде улиц Буинска, при этом нефтепродукты после рекультивации не были утилизированы и хранятся на производственной базе в Нижнекамске.

По делу, возбужденному по статьям "Осуществление предпринимательской деятельности без лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере" и "Совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства", также проходят ряд директоров предприятий и частный бизнесмен из Казани.