Хореограф Beyonce будет оценивать в Казани танцы детей со всей России

Портал ProKazan.ru рассказывает о Детском Международном медиапроекте-конкурсе сольных исполнителей и малых форм «ЯТАНЦЕВАСТЕЕ»

С 29 по 31 мая в Казани пройдет Детский Международный медиапроект-конкурс сольных исполнителей и малых форм «ЯТАНЦЕВАСТЕЕ». Организаторами выступила «Школа-студия пластики и танца Дарьи Шаровой», Министерство по делам молодежи и спорта РТ, а также Управление культуры города Казани.

Конкурс-фестиваль проводится в целях выявления и поддержки талантливой молодежи, популяризации искусства в его исполнительском и педагогическом аспектах, а также с целью развития способности детей в индивидуальном творчестве, раскрытии и наработки навыка сольного мастерства в танце. Также это общение в международной среде и обмен опытом.

Как стать участником

Участниками проекта станут дети со всей России от 4 до 16 лет, которые выступят форматах «соло», «дуэт» и «малая форма».

Для того, чтобы участвовать, заходите на сайт ЯТАНЦЕВАСТЕЕ.РФ. Специально для наших читателей до 25 мая действует скидка 50 процентов по промокоду PROKAZAN, который нужно ввести при оплате на сайте.

Жюри проекта

Жюри станут хореографы с мировыми именами:

Амари Маршал, США, Лос-Анджелес

Оливер Прайс, Германия, Лейпциг

Юрий Рыбак, Молдавия, Кишинев

Амари Маршал - топовый хип-хоп хореограф из LA. Ставила и работала с Lady GaGa, Wizkid, Dawn Richard/Danity Kane, KeKe Palmer. В апреле 2018 года танцевала в тройке на одной сцене вместе с Beyonce на известном фестивале COACHELA, от которого все так сходят сума. А так же неоднократно ставила хореографию для клипов певицы.

Оливер Прайс - работал со многими хореографами. Выступал на Тайване, в Колумбии, Бразилии, Японии, Испании, Дании, США, Франции и России. Является солистом Театра оперы и балета в Лейпциге.

Юрий Рыбак - участник и финалист многих танцевальных телепроектов как в качестве танцовщика, так и хореографа (Танцы на ТНТ новый сезон (Россия), Danseaza Printre Stele 2014 (Румыния), Сила танца - первый сезон).

Контактная информация:



Тел.: 8 800 3502480

Сайт: яТанцевастее.рф

Адрес: 420043, г. Казань, ул.Хади Атласи,9



Конкурс пройдет по адресу: Петербургская, 57