В Казани спасли мужчину, который чуть не упал с моста на Достоевского

В Казани на улице Достоевского спасли пожилого мужчину, который чуть не упал с моста. Все произошло накануне утром, 15 мая, когда люди шли на работу. Информацию, появившуюся в соцсетях, подтвердил источник портала ProKazan.ru.

Как выяснилось позже, мужчина живет в трех домах от места происшествия и находился в состоянии алкогольного опьянения. Прибывшие на место медики госпитализировали его.