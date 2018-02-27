В Татарстане двое избили знакомого и вывезли его в лес на «Ленд Крузере»

В Буинском районе Татарстана двое мужчин 28 и 39 лет избили своего 30-летнего знакомого, после чего насильно посадили в «ЛендКрузер» и вывезли в лес. Как сообщил порталу ProKazan.ru источник в правоохранительных органах, все произошло три недели назад - ночью 28 апреля, уголовное дело было возбуждено в этот понедельник, 14 мая.

- После того, как мужчину вывезли в лес, у него начали в жесткой форме требовать 15 тысяч рублей и продолжили избивать. На следующий день пострадавший был госпитализирован в ЦРБ с множественными кровоподтеками различных частей тела и ушибом брюшной полости, - добавил источник.

В отношении мужчин было возбуждено дело по факту похищения человека, а также за вымогательство.