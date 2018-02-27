Верховный суд РТ не стал наказывать одну из активисток, которая выступает против МСЗ

Сегодня, 16 мая, Верховный суд РТ удовлетворил жалобу активистки движения против строительства мусоросжигательного завода Ирины Никифоровой и отменил решение о назначении ей штрафа в размере 10 тыс рублей. Об этом сообщает правозащитная организация «Зона права».

Напомним, 7 апреля Вахитовский суд Казани осудил Никифорову, выступающую против мусоросжигательного завода, оштрафовав ее на 10 тысяч рублей. Активистку признали виновной по статье Административного кодекса «нарушение установленного порядка проведения публичного мероприятия», она разместила во «Вконтакте» репост сообщения о митинге 7 апреля в поселке Осиново, который власти назвали несанкционированными.