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Верховный суд РТ не стал наказывать одну из активисток, которая выступает против МСЗ

Верховный суд РТ не стал наказывать одну из активисток, которая выступает против МСЗ
16+
Фото: скриншот instagram.com

Сегодня, 16 мая, Верховный суд РТ удовлетворил жалобу активистки движения против строительства мусоросжигательного завода Ирины Никифоровой и отменил решение о назначении ей штрафа в размере 10 тыс рублей. Об этом сообщает правозащитная организация «Зона права».

Напомним, 7 апреля Вахитовский суд Казани осудил Никифорову, выступающую против мусоросжигательного завода, оштрафовав ее на 10 тысяч рублей. Активистку признали виновной по статье Административного кодекса «нарушение установленного порядка проведения публичного мероприятия», она разместила во «Вконтакте» репост сообщения о митинге 7 апреля в поселке Осиново, который власти назвали несанкционированными.

Люция Кашапова, 16.05.2018, 15:31
Тэги: Суд
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Комментарии

Горожанин16 мая 2018, 15:43
!?!?
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Рамазанов16 мая 2018, 15:55
Я так понимаю 31 статью конституции можно смело вычеркивать?
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Гость16 мая 2018, 16:31
Такая противная сидит,фу противно на нею смотреть,пусть вместо мсз работает,просто хотела пропиарется не хрена невышло,колхозница.
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Горожанин16 мая 2018, 16:39
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Анас16 мая 2018, 16:50
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2
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Горожанин16 мая 2018, 16:53
На очередном митинге будет этой бумажкой махать и орать как Ленин на броневичке.
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Дима Якорков16 мая 2018, 18:24
Представьте, а я всего за две недели накачал пресс, подкачал руки и спину и сбросил пару килограмм и это всё, без диет и спорта! Я вообще ленивый и не могу сидеть на диетах и заниматься спортом, но недавно вычитал в одном блоге как можно подкачаться и привести тело в порядок сидя дома и ничего не делая, и я решил опробовать ведь цена вопроса копеечная. От результата был в шоке не только я, никто не верил что так можно накачать пресс и сделать тело красивым, теперь и жена захотела опробовать. Вот тот блог, где подpобнo вcе опиcано--- http://linkto.eu/mblog
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