«АК БАРС» Банк одним из первых в РФ прошел сертификацию в рамках Системы Быстрых Платежей

Разработанный «АК БАРС» Банком интерфейс для подключения к российской системе быстрых платежей успешно прошел сертификацию. Банковское программное обеспечение на практике показало свою технологическую готовность к промышленному запуску. В рамках сертификации были проведены пробные переводы быстрых платежей между физическими лицами (С2С), а также оплата физическими лицами покупок в интернете (С2В).

«Система Быстрых Платежей позволит за считанные секунды переводить деньги между клиентами различных банков, при этом для перевода не нужно знать номер счета или банковской карты получателя, достаточно указать номер телефона, в будущем е-mail или аккаунт в социальной сети, - комментирует Надежда Фролова, менеджер проекта «Система быстрых платежей», - сейчас же срок проведения межбанковских переводов может достигать 5 дней».

Российская платформа, предназначенная для быстрых переводов физических лиц, создается Ассоциацией ФинТех. Ожидается, что новая система должна стать более функциональной альтернативой существующим сегодня в России платежным механизмам.

Ассоциация ФинТех учреждена в конце 2016 г. В состав ассоциации входят: Банк России, Сбербанк, банк ВТБ, Альфа-Банк, Газпромбанк, Банк «Открытие», Национальная система платежных карт, КИВИ банк, Банк «АК БАРС», РНКО Платежный центр, Тинькофф банк, Райффайзенбанк, ассоциированные члены: БинБанк, СКБ-Банк Совкомбанк, Промсвязьбанк, ПАО «МТС», «МБ Инновации», Ростелеком, ООО «Регион Финансовые услуги», Росбанк и Внешэкономбанка (ВЭБ). Целью работы Ассоциации ФинТех (АФТ) является разработка и внедрение новых технологических решений в целях обеспечения развития финансового рынка, а также создание условий для цифровизации экономики Российской Федерации.

*Текст материала предоставлен партнером