В Татарстане нашли повешенным мужчину, которого искали с осени

В лесопосадке около села Среднее Каширово Сармановского района РТ нашли повешенным 41-летнего мужчину, сообщил источник ProKazan.ru.

- Тело было найдено 14 мая в 13.05. Мужчина находился в розыске с 12 сентября 2017 года, - рассказал источник.

Отметим, также 14 мая около десяти вечера в овраге на окраине Арска был найден скелетированный труп мужчины. 43-летний мужчина находился в розыске с 20 ноября 2017 года.

А на окраине Нижнекамска около 7 утра на улице Лесная нашли человеческий череп, давностью 6 месяцев.

Напомним, ранее портал ProKazan.ru писал о том, что в Казани в озере Кабан нашли труп неизвестной женщины возрастом около 60 лет. В нескольких метрах от берега около улицы Ачинская труп нашли местные жители и вызвали оперативные службы. Тело нашли 14 апреля около 10 часов. Предварительно, женщина возрастом около 60 лет умерла 6 месяцев назад.