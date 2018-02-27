В Казани мужчину подозревают в истязании пасынка

В Казани 51-летнего местного жителя подозревают в истязании пасынка, сообщили в Следственном комитете РТ.

По данным следствия, в марте текущего года мужчина, будучи в нетрезвом состоянии, подошел к 13-летнему сыну сожительницы и, оскорбляя мальчика, сдавил ему ладонью лицо, а затем схватив за волосы сжал их.

- На следующий день мужчина принялся таскать мальчика по квартире за уши и волосы на глазах у матери, - рассказали в ведомстве.

Отмечается, что поводом послужило то обстоятельство, что подросток вернувшись со школы, отказался сразу делать уроки и хотел отдохнуть.

Причастность к совершению преступления мужчина признал частично. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 117 УК РФ «Истязание несовершеннолетнего», расследование продолжается.