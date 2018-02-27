В Минэкологии заявили о превышении вредных веществ в воздухе после пожара на бывшем ЖБИ-3

После пожара в районе бывшего производства ЖБИ-3 в воздухе превышен уровень загрязняющих веществ. Об этом сообщили в министерстве экологии и природных ресурсов РТ.

Отмечается, что в пробах были выявлены превышения концентрации толуола, ксилола, изобутилового спирта и ацетона. В настоящее время ведомство начало административное расследование.

Напомним, 14 мая напротив дома №7 по улице Автосервисная загорелись 12 емкостей, в которых находились 100 куб м толуола, 50 куб м ацетона, 40 куб м изобутанола. Площадь пожара составила 100 кв м.

После пожара был госпитализирован 14-летний мальчик.