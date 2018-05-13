В Татарстане людей силой выселили из аварийного дома

Накануне в Альметьевске приставы начали выселять жильцов из аварийного дома по улице Белоглазова, 111.

Жильцы пяти квартир, которые были не согласны с переселением, начали оказывать сопротивление чиновникам. Судебные приставы, сотрудники альметьевского исполкома и полицейские приехали к дому, когда еще жители спали.

- Нас из квартир выселяют насильно. Решили, что дом аварийный. Четыре года с ними боремся, - рассказала пенсионерка Татьяна Лепнева. - Не знаем, куда выселяют, ничего не говорят, вещи в мешки складывают и увозят. Нам предлагали взамен брать ипотеку, но мне ипотека не нужна.

В пресс-службе главы Альметьевского района прокомментировали, что жильцов выселяют в соответствии с судебным решением. К слову, дом был признан аварийным еще в 2008 году.

- Более половины жилых помещений и основных несущих конструкций здания имеют деформации, которые в любой момент могут обрушиться. Всем собственникам перечислена выкупная стоимость аварийного жилья в размере, определенном в рамках судебных решений, - сказали в пресс-службе, передает «Татар-информ».