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В Татарстане людей силой выселили из аварийного дома

В Татарстане людей силой выселили из аварийного дома
16+
Фото: "Вечерняя Казань"

Накануне в Альметьевске приставы начали выселять жильцов из аварийного дома по улице Белоглазова, 111.

Жильцы пяти квартир, которые были не согласны с переселением, начали оказывать сопротивление чиновникам. Судебные приставы, сотрудники альметьевского исполкома и полицейские приехали к дому, когда еще жители спали.

- Нас из квартир выселяют насильно. Решили, что дом аварийный. Четыре года с ними боремся, - рассказала пенсионерка Татьяна Лепнева. - Не знаем, куда выселяют, ничего не говорят, вещи в мешки складывают и увозят. Нам предлагали взамен брать ипотеку, но мне ипотека не нужна.

В пресс-службе главы Альметьевского района прокомментировали, что жильцов выселяют в соответствии с судебным решением. К слову, дом был признан аварийным еще в 2008 году.

- Более половины жилых помещений и основных несущих конструкций здания имеют деформации, которые в любой момент могут обрушиться. Всем собственникам перечислена выкупная стоимость аварийного жилья в размере, определенном в рамках судебных решений, - сказали в пресс-службе, передает «Татар-информ». 

Люция Кашапова, 15.05.2018, 11:49
Тэги: Казанцы
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Комментарии

Горожанин15 мая 2018, 11:58
Какова цена метра 11 тысяч?
0
37
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Горожанин15 мая 2018, 12:10
В ответ на комментарий пользователя
Какова цена метра 11 тысяч?
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11 тыс это в Казани, в Альметьевске меньше. А вообще конечно
Хочется растить детей патриотично настроенными, а как вот растить с такими историями? Вот и получается что всегда и везде в пример страны запада приходится ставить .
Лучший комментарий
2
59
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Горожанин15 мая 2018, 12:14
Это в корне неправильное решение. Ведь человек мог взять ипотеку 10 лет назад и не выплатить еще, а его уже выселяют и кутарки дают , которые в итоге придется отдать банку в счет ипотеки.
0
25
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Ага15 мая 2018, 12:33
Это беспредел какой-то! А для чего создавался фонд капитального ремонта, куда ежемесячно отчисляют средства жильцы?
1
44
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Горожанин15 мая 2018, 12:56
В ответ на комментарий пользователя
Хватит уже халявы ждать, 20 лет как совка нет, а они всё ждут, что им кто-то задницу подтирать будет.
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В смысле совок? В чем ответственность государства перед людьми тогда? В бесконечном ремонте дорог ,в строительстве торговых центров, в 1 бесплатном враче на несколько тысяч людей, в домашеем аресте Мусина на своей вилле? Никто не вспоминает тут совок, а начнут вспоминать вам нечем будет ответить капиталисты.))))
1
34
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Горожанин15 мая 2018, 13:34
В ответ на комментарий пользователя
Сам то понял что написал?
При совке жильё, лечение, учёба бесплатно было.Это вы сейчас зажрались,а больше половины страны еле выживает.Загляни за Урал,дальше за Байкал.Там нищета полная.Это у нас в РТ так прекрасно и сыто.
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По- моему ты сам не понял что написал.
2
22
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Горожанин15 мая 2018, 13:54
Как подло обращаются народом. С теми,кто ворует миллиарды,так не поступают. Те" сидят" по домам.
0
22
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Горожанин15 мая 2018, 13:57
В СССР такой подлости к народу не было. Слуг народа было меньше,повального воровства меньше
2
21
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Русский обыватель15 мая 2018, 14:22
В переводе на русский суть дела такова:

Родное Отечество вооруженной рукой вышвырнуло людей из принадлежащих им домов потому что их объявили "аварийными" так как место где они стоят очень понравилось этому самому Родному Отечеству.
2
26
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Горожанин15 мая 2018, 14:53
В ответ на комментарий пользователя
По- моему ты сам не понял что написал.
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Я то понял что написал,это вы зажравшиеся дальше Казани не видите
10
4
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Горожанин15 мая 2018, 15:13
В ответ на комментарий пользователя
В переводе на русский суть дела такова:

Родное Отечество вооруженной рукой вышвырнуло людей из принадлежащих им домов потому что их объявили "аварийными" так как место где они стоят очень понравилось этому самому Родному Отечеству.
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Не надо пренебрежительно высказывать такие слова про Родное Отечество. Отечество- это там , где родные отцы жили. Не искажайте смысл , тем более не подменяйте его таким действом.
8
5
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Горожанин15 мая 2018, 15:21
Я в шоке, недавно узнала что 97% людей заражены паразитами, это из-за них у нас большинство болезней (включая рак), аллергии, хроническая усталость и головные боли, мешки под глазами, прыщи и папилломы, частые простуды и слабый иммунитет, эта зараза медленно убивает нас. Но этому теперь есть спасение, вот почитайте как спасти себя и своих близких --- http://2qu.ru/verminex
6
2
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Олигофрения не приговор15 мая 2018, 15:55
В ответ на комментарий пользователя
Хватит уже халявы ждать, 20 лет как совка нет, а они всё ждут, что им кто-то задницу подтирать будет.
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Так они в правительстве пенсий не платят, здравоохранением не обеспечивают, гарантий крыши над головой не дают, они зачем вообще нужны тогда вместе со своим бессменным урусбаши за 45% налогов с зарплаты?
1
1
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Олигофрения не приговор15 мая 2018, 16:00
В ответ на комментарий пользователя
11 тыс это в Казани, в Альметьевске меньше. А вообще конечно
Хочется растить детей патриотично настроенными, а как вот растить с такими историями? Вот и получается что всегда и везде в пример страны запада приходится ставить .
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Является ли поддержка существующей власти патриотизмом, или стоит все же Родину, и людей, которые занимают места в правительстве, разделять? Патриотично ли поддерживать людей, которые делают жизнь соотечественников хуже и труднее?
0
2
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Яков Румашов15 мая 2018, 16:02
Представьте, а я всего за две недели накачал пресс, подкачал руки и спину и сбросил пару килограмм и это всё, без диет и спорта! Я вообще ленивый и не могу сидеть на диетах и заниматься спортом, но недавно вычитал в одном блоге как можно подкачаться и привести тело в порядок сидя дома и ничего не делая, и я решил опробовать ведь цена вопроса копеечная. От результата был в шоке не только я, никто не верил что так можно накачать пресс и сделать тело красивым, теперь и жена захотела опробовать. Вот тот блог, где подpобнo вcе опиcано--- http://linkto.eu/mblog
4
1
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Оскар15 мая 2018, 16:49
Отечество-Родные земля и люди на ней, к власти отношения не имеют!
0
0
Согласны с автором?
Горожанин15 мая 2018, 17:07
Не хотят съежать, так пусть живут пока кирпич башка не попадет
6
0
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дядя Вася15 мая 2018, 17:25
"Всем собственникам перечислена выкупная стоимость аварийного жилья в размере, определенном в рамках судебных решений"

nидopы они, альметьевские правители.
Как полностью ручной Альметьевский суд решил, такую стоимость они и людям заплатят?
nидopы они, еще раз говорю. Вешать весь альметьевский исполком на ближайшей березе!
0
2
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Горожанин15 мая 2018, 18:38
В ответ на комментарий пользователя
11 тыс это в Казани, в Альметьевске меньше. А вообще конечно
Хочется растить детей патриотично настроенными, а как вот растить с такими историями? Вот и получается что всегда и везде в пример страны запада приходится ставить .
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Для примера,любитель примеров : сколько в США бездомных?
2
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Горожанин15 мая 2018, 18:40
В ответ на комментарий пользователя дядя Вася
"Всем собственникам перечислена выкупная стоимость аварийного жилья в размере, определенном в рамках судебных решений"

nидopы они, альметьевские правители.
Как полностью ручной Альметьевский суд решил, такую стоимость они и людям заплатят?
nидopы они, еще раз говорю. Вешать весь альметьевский исполком на ближайшей березе!
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Вася,твой комментарий подпадает под статью,ты в курсе?
0
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Горожанин15 мая 2018, 18:47
Позор властям.
0
1
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Горожанин15 мая 2018, 19:04
В ответ на комментарий пользователя
В переводе на русский суть дела такова:

Родное Отечество вооруженной рукой вышвырнуло людей из принадлежащих им домов потому что их объявили "аварийными" так как место где они стоят очень понравилось этому самому Родному Отечеству.
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Изучай русский,нерусь,и тогда будешь лучше понимать смысл написанного и сказанного.
0
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Горожанин15 мая 2018, 20:29
ужасное беззаконие и произвол - как так можно с людьми? если дом аварийный, должны бесплатно другое жилье предоставлять как в Москве, а не выкидывать на улицу
0
2
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А ведь это правда15 мая 2018, 20:59
Татарстан становится похожим на Германию 1939-1945гг. Страшно. Но полиция и судебные приставы, кроме ужаса выселения. Еще и грабят людей. В итоге люди многого из личного имущества не найдут. Так под прикрытием якобы закона приставы грабят людей.
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А ведь это правда15 мая 2018, 21:01
Германию в том смысле , когда он варварски нападали. Людей унижали, убивали, грабили и т.п.
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Горожанин15 мая 2018, 21:03
Бомжи принудительно судебном порядке лучше погорельцы
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Горожанин15 мая 2018, 21:34
10 лет назад дом был признан аварийным,а они борются 4 года. Это как понимать?
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