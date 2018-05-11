В Татарстане мужчина изнасиловал 80-летнюю бабушку

В Рыбно-слободском районе Татарстана 50-летний житель села Русский Ошняк избил 80-летнюю бабушку, а после изнасиловал и украл около 4 тысяч рублей. Как сообщил порталу ProKazan.ru источник, все произошло в минувшую пятницу, сам мужчина находился в нетрезвом состоянии.

В отношении него было возбуждено уголовное дело за изнасилование с особой жестокостью и грабеж.

Напомним, ранее ProKazan.ru сообщал о том, что в Казани на улице Оренбургский проезд на остановке «Солнечный город» неизвестный попытался изнасиловать 44-летнюю женщину.