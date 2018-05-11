На матче открытия ЧМ-2018 мячи будут подавать футболистки из Татарстана

Матч открытия состоится 14 июня в Москве на стадионе «Лужники»

Впервые в истории на матче открытия чемпионата мира по футболу подавать мячи будут девушки - футболистки команды «Кадеты» из Агрыза, пишет Sports.ru.

Сообщается, что девушки выиграли во всероссийском конкурсе.

Напомним, матч открытия состоится 14 июня в Москве на стадионе «Лужники», сыграют сборные России и Саудовской Аравии.

Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Волгограде, Ростове-на-Дону, Калининграде, Екатеринбурге и Саранске.