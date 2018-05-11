В Казани на Мавлютова провалился асфальт

В Казани на Мавлютова недалеко от ЖК «Три богатыря» провалился асфальт. Об этом порталу ProKazan.ru сообщил народный корреспондент Рамиль Гайнуллин.

- Новый асфальт, который положили 2-3 недели назад, уже начал проваливаться и проседать, - рассказал народный корреспондент.

По словам Гайнуллина, возможно, асфальт провалился из-за несоблюдения технологии засыпки территории вокруг построенного дома.

Напомним, ранее портал ProKazan.ru писал о том, что в Казани в районе дома №59 по улице Карбышева автомобиль Lifan провалился в яму.