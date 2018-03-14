В Казани мужчина напал с баллончиком на водителя «скорой» и скрылся: это сняли на видео

В Казани сегодня утром на проспекте Ямашева мужчина напал с баллончиком на водителя скорой помощи, а после скрылся с места происшествия. Видео опубликовали очевидцы в соцсетях.

На кадрах видно, как «скорая» стоит во дворе одного из многоквартирных домов, а подъехавший сзади автомобиль не может проехать. Тогда водитель иномарки вышел из машины и подошел к водителю «скорой», между ними завязался конфликт. После этого водитель иномарки вытащил баллончик, выпустил струю в глаза и уехал.

В настоящее время выясняются все подробности происшествия.