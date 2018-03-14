В УФСИН подтвердили смерть подозреваемого в убийстве лыжницы из Нижнекамска

В Управлении Федеральной службы исполнения наказаний по РТ подтвердили смерть 37-летнего Даниила Котенева, подозреваемого в убийстве жительницы Нижнекамска Гульшат Котенковой, при этом его имя в ведомстве называть не стали.

Тело мужчины с признаками асфиксии было найдено в камере около пяти часов утра в СИЗО №5, предсмертной записки при нем не обнаружено.

Напомним, Даниил Котенев освободился из мест лишения свободы летом прошлого года, последний срок отбывал за изнасилование с 2009 года.

В день убийства лыжницы Котенев распивал спиртные напитки на работе неподалеку от лыжной базы. В дальнейшем он пошел пешком домой, но заблудился в лесу, где и встретил лыжницу. Под угрозой газовым пистолетом он заставил пройти ее в находящуюся неподалеку будку, где в ходе потасовки убил ее, перерезав шею горлышком от бутылки. После его задержали и арестовали до 9 мая.

В СИЗО идет проверка по факту смерти задержанного.