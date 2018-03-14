Метшин: «ЧМ-2018 будет идти месяц, а все преобразования в Казани останутся навсегда»

В преддверии чемпионата мира по футболу, который пройдет в 11 городах России, в том числе и в Казани, в городе проведут большой объем дорожных работ и благоустроят ряд объектов, которые будут завершены до начала лета. Об этом рассказал мэр Казани Ильсур Метшин в ходе программы «Тема».

Градоначальник напомнил, что в список запланированных на ремонт вошли дороги, которые готовятся к чемпионату мира – Сибгата Хакима, Короленко, Оренбургский тракт и целый ряд других. На эти цели из бюджета республики выделено 5,5 млрд рублей.

- Эти работы проводятся к чемпионату, но он будет идти только месяц, а все эти преобразования, все благоустройство останется в Казани навсегда, - сказал Метшин, передает kzn.ru.

Напомним, масштабные работы уже идут на территории около Центра семьи «Казан». Появятся прогулочные зоны вдоль улицы Декабристов. Новая дорога соединит улицы Сибгата Хакима и Чистопольскую.