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Минниханов передал свыше сотни автомобилей сельским ведомствам

Минниханов передал свыше сотни автомобилей сельским ведомствам
16+
Фото: prav.tatar.ru
Церемония прошла около Дворца земледельцев

Президент Татарстана Рустам Минниханов сегодня передал ключи от более чем сотни автомобилей сотрудникам Главного управления ветеринарии Кабинета Министров РТ, Государственной племенной службы РТ и Союза организаций потребкооперации РТ. Об этом сообщает пресс-служба правительства РТ. Церемония прошла около Дворца земледельцев.

В Татарстане на сегодня имеется свыше 500 малонаселенных пунктов, расположенных далеко от основных дорог, для них организуется выездная торговля на специализированных автолавках - председателям районных потребительских обществ передали 17 автолавок.

Сотрудники районных селекционно-племенных служб получили 23 автомобиля, а представителям районных и городских ветобъединений передали 48 мобильных ветеринарных пунктов. В этих машинах установлено оборудование для лечения мелких домашних и сельскохозяйственных животных, родовспоможения, обработки и лечения копыт скота.

N. Vildanov, 14.03.2018, 16:31
Тэги: Рустам Минниханов
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Комментарии

Горожанин14 марта 2018, 17:35
Хорошо.Некоторые получили по ,,Буханке,, В наше время неплохое подспорье.
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Дмитрий14 марта 2018, 17:42
Что то миник с закрытыми глазами !!
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Ага14 марта 2018, 17:50
В ответ на комментарий пользователя
Что то миник с закрытыми глазами !!
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Спит, походу.
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Горожанин14 марта 2018, 18:05
В ответ на комментарий пользователя
Спит, походу.
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Не,соболь Мономаха давит.
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Горожанин14 марта 2018, 18:07
В ответ на комментарий пользователя
Спит, походу.
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Поднялись- норка уже впадло.
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