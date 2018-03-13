Минниханов передал свыше сотни автомобилей сельским ведомствам

Церемония прошла около Дворца земледельцев

Президент Татарстана Рустам Минниханов сегодня передал ключи от более чем сотни автомобилей сотрудникам Главного управления ветеринарии Кабинета Министров РТ, Государственной племенной службы РТ и Союза организаций потребкооперации РТ. Об этом сообщает пресс-служба правительства РТ. Церемония прошла около Дворца земледельцев.

В Татарстане на сегодня имеется свыше 500 малонаселенных пунктов, расположенных далеко от основных дорог, для них организуется выездная торговля на специализированных автолавках - председателям районных потребительских обществ передали 17 автолавок.

Сотрудники районных селекционно-племенных служб получили 23 автомобиля, а представителям районных и городских ветобъединений передали 48 мобильных ветеринарных пунктов. В этих машинах установлено оборудование для лечения мелких домашних и сельскохозяйственных животных, родовспоможения, обработки и лечения копыт скота.