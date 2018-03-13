«Ак Барс» выпустил мультфильм с популярным журналистом Дудем и мемом Ждуном

Казанский "Ак Барс" за два дня до старта второго раунда плей-офф опубликовал мультфильм с известным журналистом Юрием Дудем, а также другими интернет-"героями". Ролик был опубликован в аккаунтах клуба в соцсетях.

В мультфильм попали интернет-мемы последних месяцев и известные сетевые персонажи - журналист Юрий Дудь, турецкий повар Нусрет Гекче и многие другие.

Отметим, в следующем матче казанские хоккеисты сыграют либо с омским "Авангардом", либо с "Металлургом"из Магнитогорска.